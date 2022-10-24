Власти высказались о налогах для уехавших россиян

Глава Минфина Силуанов: нужно сохранить уровень налогообложения для уехавших россиян

Инициатива Минфина России по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших из страны россиян является справедливой мерой, заявил РБК министр финансов Антон Силуанов.

«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан», — сказал он. Однако мера должна касаться тех, кто получал выплаты в России, пояснил Силуанов.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента. В июле власти предложили обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России.

Так, работодателей могут обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.