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15:41, 24 октября 2022Экономика

Власти высказались о налогах для уехавших россиян

Глава Минфина Силуанов: нужно сохранить уровень налогообложения для уехавших россиян

Фото: Игорь Елисеев/Коммерсантъ

Инициатива Минфина России по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших из страны россиян является справедливой мерой, заявил РБК министр финансов Антон Силуанов.

«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, заработную плату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан», — сказал он. Однако мера должна касаться тех, кто получал выплаты в России, пояснил Силуанов.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента. В июле власти предложили обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России.

Так, работодателей могут обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

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Платон Щукин
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