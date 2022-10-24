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02:41, 24 октября 2022Наука и техника

Космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане

Фото: Telegram-канал «Роскосмоса»

Космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от Международной космической станции перед затоплением в Тихом океане, об этом сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Корабль покинул МКС 24 октября, проработав на ней более восьми месяцев. Ожидается, что в 04:51 по московскому времени двигатель включит режим торможения, после чего «Прогресс МС-19» войдет в атмосферу и сгорит.

Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана. «Прощай, «Прогресс МС-19», ты с честью выполнил свой долг», — написали в «Роскосмосе».

Космический грузовик был запущен с космодрома Байконур 15 февраля 2022 года, он доставил на МКС более 2,6 тонны грузов.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия продолжит работать на МКС до 2028 года. Он отметил, что после 2024 года сотрудничество будет осуществляться в зависимости от состояния станции, но «с высокой вероятностью» останется до 2028 года. Борисов добавил, что РФ всегда четко выполняет международные обязательства.

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Марина Совина
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