Минздрав анонсировал появление инновационных способов лечения тяжелых форм рака

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в РФ появятся новые способы лечения тяжелых форм рака

Несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака сейчас отрабатываются в России и будут доступны для пациентов уже в 2023 году. Появление новых способов анонсировал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в понедельник, 24 октября, приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что разработки в области медицины должны быть практикоориентированными в соответствии с федеральными проектом «Медицинская наука для человека». В его основные задачи входит оперативное внедрение в медицинскую практику передовых научных разработок. Инновационные разработки становятся доступными для пациентов благодаря тому, что после технологической отработки их включают в программу госгарантий, сказал Мурашко.

Он также отметил прогресс в области лечения онкобольных. «Для тех заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми, например, запущенные стадии рака печени, предстательной железы, сегодня, благодаря современным технологиям и лекарственным препаратам, сегодня уже можно подобрать терапию», — подытожил глава Минздрава.

Ранее онколог Андрей Воробьев назвал три главных признака неизлечимой стадии рака. По его словам, это боль, анорексия и запор.