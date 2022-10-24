Найден способ спасти планету при помощи рыбы

Дикую рыбу и рыбные консервы назвали способом спасения планеты от глобального потепления

Употребление в пищу дикой рыбы и рыбных консервов назвали возможным способом спасения планеты. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на испанского инженера-химика из Университета Сантьяго-де-Компостела Гумерсиндо Фейхо.

По словам ученого, в рыбе содержится большое количество животного белка, а консервы из нее сохраняют все питательные свойства. Однако при этом их производство провоцирует низкие выбросы парниковых газов по сравнению с мясом, производство которого сопряжено с большим количеством выбросов углекислого газа и метана, вызывающих глобальное потепление.

Небольшой углеродный след от употребления в пищу дикой рыбы образуется в основном за счет топлива, сжигаемого рыболовецкими судами. Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в журнале Nature Climate Change, на вылов рыбы из вод Мирового океана приходится лишь четыре процента от общего числа выбросов парниковых газов в мире.

Фейхо убежден, что более частое употребление их в пищу может сократить большое количество выбросов вредных веществ от пищевых продуктов. «Дикая рыба дает вам наибольшее количество белка при наименьшем углеродном следе», — заявил он. Кроме того, рыбные консервы недорого стоят и долго хранятся, что делает их доступным продуктом, пищевые отходы от которого практически равны нулю. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2020 году консервы составляли лишь 11 процентов от общего числа потребляемой рыбы в мире — большая доля, 44 процента, пришлась на свежевыловленную рыбу, а еще 35 процентов — на ту, которая потреблялась в замороженном виде.

Специалисты по изменению климата из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн в 2020 году пришли к выводу, что изменение рациона питания в пользу низкоуглеродистых продуктов может значительно сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу, так как на цепочку поставок продуктов приходится по меньшей мере 35 процентов выбросов парниковых газов во всем мире.

При этом такие виды потребляемой людьми рыбы, как длинноперый тунец и анчоус, чрезвычайно уязвимы к изменению климата. Из-за потепления вод их популяции перемещаются все севернее, при этом численность новых поколений этих рыб уменьшается. Именно поэтому некоторые испанские компании, которые занимаются производством рыбы и консервов из нее, стремятся максимально сократить выбросы парниковых газов и ищут новые способы добиться того, чтобы дикий рыбный промысел смог стать возобновляемым ресурсом.