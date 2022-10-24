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21:22, 24 октября 2022Мир

В районе «Северного потока» под Выборгом зафиксировали четыре сейсмособытия

Сейсмологи зафиксировали четыре толчка неясного происхождения в районе «Северного потока»

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Институт сейсмологии университета в Хельсинки зафиксировал четыре «сейсмособытия неясного происхождения» на дне Финского залива у Приморска и Выборга. Об этом сообщают «Известия».

Инциденты фиксировались 20 и 21 октября.

Издание, ссылаясь на карту «Газпрома», отмечает, что толчки проходили в районе российского «Северного потока». При этом уточняется, что точное расстояние от мест сейсмособытий до ниток газопровода не определено.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

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Марина Совина
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