В районе «Северного потока» под Выборгом зафиксировали четыре сейсмособытия

Сейсмологи зафиксировали четыре толчка неясного происхождения в районе «Северного потока»

Институт сейсмологии университета в Хельсинки зафиксировал четыре «сейсмособытия неясного происхождения» на дне Финского залива у Приморска и Выборга. Об этом сообщают «Известия».

Инциденты фиксировались 20 и 21 октября.

Издание, ссылаясь на карту «Газпрома», отмечает, что толчки проходили в районе российского «Северного потока». При этом уточняется, что точное расстояние от мест сейсмособытий до ниток газопровода не определено.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.