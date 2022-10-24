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13:52, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о заходе танков ВСУ в российское село оказалось недостоверным

Информация о заходе танков ВСУ в село Середа оказалась недостоверной

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Сообщение о том, что танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли в населенный пункт Середа Шебекинского района Белгородской области, оказалось недостоверным.

В ночь на 23 октября Telegram-канал «Контора Пишет» сообщил, что в село Середа вошли танки ВСУ и ведут обстрел Шебекинского района. Источник этих данных автор канала не назвал.

Спустя некоторое время об этом написал военкор Романов. Однако позже он добавил, что информация о заходе ВСУ в село Середа не подтвердилась.

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что в село Середа заходят украинские диверсионно-разведывательные группы. «По поводу 150 украинских боевиков в Середе — не подтверждается. Но танки выходили и били прямой наводкой», — добавил репортер.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оперативно публикует информацию об обстреле населенных пунктов в Telegram, и сообщения о прорыве ВСУ в Середу в его канале нет. Не заявляло об этом и Министерство обороны России.

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Варвара Кошечкина
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