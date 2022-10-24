Названо блюдо для замены полноценного обеда

Диетолог Дианова назвала сытный суп заменой полноценному обеду

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какое блюдо может заменить полноценный обед. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

Дианова назвала блюдо для замены полноценного обеда и подчеркнула, что ей может стать полноценный обед. В составе таких супов есть картофель, крупа или макаронные изделия, много овощей, а также достаточное число мяса или рыбы — от 70 до 100 граммов.

«Это полноценный прием пищи. К такому супу максимум можно добавить какой-то мизерный, чисто символический кусочек хлеба. Все, больше к такому полноценному обеду из сытного супа ничего не надо», — отметила эксперт.

Диетолог добавила, что не стоит есть такой суп в большом количестве. Женщинам следует употреблять не более 350 миллилитров этого блюда за один прием пищи. «Для мужчин, у которых масса тела больше, максимальный объем — это пол-литра», — заключила Дианова.

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