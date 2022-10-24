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20:03, 24 октября 2022Из жизни

Весившая 146 килограммов женщина изменила свое мышление и похудела вдвое

Irish Mirror: женщина из Ирландии сбросила 83 килограмма благодаря психотерапевту

Фото: @halfofcarla

34-летняя Карла Пьера из города Дублин, Ирландия, смогла похудеть вдвое и забеременела. Об этом сообщает Irish Mirror.

Пьера, весившая 146 килограммов, с детства страдала расстройством пищевого поведения и булимией. В июле 2019 года женщина поняла, что у нее есть пищевая зависимость, и обратилась к психотерапевту. Спустя полгода она впервые начала худеть.

Чтобы сбросить вес, женщина присоединилась к программе для похудения, сократила количество потребляемых калорий, стала устраивать регулярные пешие прогулки, а также занялась своим ментальным здоровьем и изменила мышление.

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За 14 месяцев ей удалось достичь веса в 63 килограмма. Однако больше всего она обрадовалась, когда поняла, что после похудения смогла зачать ребенка. «Я не была на 100 процентов уверена, что смогу иметь детей», — говорит будущая мать.

Женщина отметила, что она и ее муж находятся «на седьмом небе от счастья», ожидая рождения первенца. «Я невероятно горжусь собой и теми изменениями, которые со мной произошли. Я знаю, что стою тех усилий, которые я приложила и продолжаю прикладывать в отношении своего здоровья и жизни», — говорит Пьера.

Ранее сообщалось, что в США мужчина сбросил 91 килограмм благодаря двум простым правилам и стал фитнес-тренером. Тем, кто хочет похудеть, он советует постепенно увеличивать физические нагрузки.

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Алиса Удовик
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