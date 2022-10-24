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12:03, 24 октября 2022Силовые структуры

ФСО проведет плановые трехдневные учения в Москве

В Москве ФСО проведет трехдневные учения в Госдуме, Совете Федерации и Доме правительства

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) проведут трехдневные плановые учения с 25 по 27 октября на охраняемых объектах. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Они пройдут в Госдуме, Совете Федерации, Доме правительства России и комплексе зданий администрации президента.

Во время учений будут отработаны вопросы, связанные с пресечением террористических угроз, тушением пожаров, задержанием правонарушителей и оказанием медицинской помощи.

Отмечается, что мероприятия пройдут совместно с сотрудниками других спецслужб.

Елизавета Новикова
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