Сообщение о взломе соцсетей россиян украинцами оказалось недостоверным

Информация о взломе аккаунтов россиян украинскими хакерами оказалась недостоверной

Сообщение о том, что украинские хакеры взламывают аккаунты пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников», оказалось недостоверным.

23 октября в сообществе «Красивые места России с координатами» во «ВКонтакте» появился пост о том, что «украинские интернет-войска» сливают персональные данные родственников и друзей мобилизованных из «ВКонтакте» и «Одноклассников» и «передают адреса и телефоны своим диверсантам в регионах, чтобы те кошмарили людей».

Также сообщество призвало пользователей соцсети переходить в Telegram, где якобы срочно был создан «закрытый и анонимный канал для поддержки и важного оповещения всех граждан». В комментариях к посту владельцы сообщества прикрепили ссылку на этот канал. Сообщение выглядит как попытка быстро набрать подписчиков в Telegram, поскольку никаких доказательств взлома не было предъявлено.

Пресс-службы «ВКонтакте» и «Одноклассников» не предупреждали своих пользователей о возможных взломах аккаунтов.

Ранее в сети уже появлялись фейки о взломах хакерами сайтов российских компаний и ведомств. Так, в сентябре сообщалось, что хакеры Anonymous взломали сайт Минобороны России и создали базу данных граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Эта информация не нашла подтверждения.

Сообщение о том, что украинские интернет-пользователи взлымывают аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» не распространилось в СМИ. Однако во «ВКонтакте» было опубликовано множество постов, аналогичных первому.