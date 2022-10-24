Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:59, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о взломе соцсетей россиян украинцами оказалось недостоверным

Информация о взломе аккаунтов россиян украинскими хакерами оказалась недостоверной
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Camilo Jimenez

Сообщение о том, что украинские хакеры взламывают аккаунты пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников», оказалось недостоверным.

23 октября в сообществе «Красивые места России с координатами» во «ВКонтакте» появился пост о том, что «украинские интернет-войска» сливают персональные данные родственников и друзей мобилизованных из «ВКонтакте» и «Одноклассников» и «передают адреса и телефоны своим диверсантам в регионах, чтобы те кошмарили людей».

Также сообщество призвало пользователей соцсети переходить в Telegram, где якобы срочно был создан «закрытый и анонимный канал для поддержки и важного оповещения всех граждан». В комментариях к посту владельцы сообщества прикрепили ссылку на этот канал. Сообщение выглядит как попытка быстро набрать подписчиков в Telegram, поскольку никаких доказательств взлома не было предъявлено.

Пресс-службы «ВКонтакте» и «Одноклассников» не предупреждали своих пользователей о возможных взломах аккаунтов.

Ранее в сети уже появлялись фейки о взломах хакерами сайтов российских компаний и ведомств. Так, в сентябре сообщалось, что хакеры Anonymous взломали сайт Минобороны России и создали базу данных граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Эта информация не нашла подтверждения.

Сообщение о том, что украинские интернет-пользователи взлымывают аккаунты во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» не распространилось в СМИ. Однако во «ВКонтакте» было опубликовано множество постов, аналогичных первому.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Определился новый премьер-министр Великобритании
Названа особенность торпеды ЭТ-1Э
Участницу европейского телешоу отстранили из-за российского паспорта
Закрытый южный аэропорт России нашел способ продать россиянам билеты на рейсы
Психолог назвал неожиданное полезное свойство нецензурной речи
В трех юго-западных областях Украины объявили воздушную тревогу
Российские подростки нападали на бездомных и забрасывали их камнями
Раскрыты подробности уничтожения спецназа ВСУ под Херсоном
Зеленский посовещался с генералами
Медведев ответил на заявления о заканчивающемся вооружении фразой «не надейтесь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.