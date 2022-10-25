Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войны

Глава Крыма Аксенов заявил, что СВО является повторением и продолжением Гражданской войны

Специальная военная операция (СВО) России на территории Украины и в Донбассе является повторением и продолжением событий Гражданской войны. Аналогии между двумя процессами увидел глава Крыма Сергей Аксенов, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, события столетней давности очень похожи на современные, он перечислил причины, по которым считает эту аналогию уместной.

«Сегодня мы как будто видим повторение и продолжение этих событий. Ожили гнилые трупы, которые извлекли из могил современные петлюровцы и самостийники, действующие по указке западных хозяев — новых интервентов. А цитаты из книг Булгакова и Островского, Катаева и Паустовского звучат как актуальная публицистика», — заявил он.

По словам Аксенова, единственным решением сложившейся ситуации является «выкорчевывание украинского нацизма», который, по его мнению, родился из украинского национализма.

Он добавил, что страницу Гражданской войны получится перевернуть лишь после создания «русского мира».

Гражданская война в России продолжалась после падения монархии с 1918 по 1922 год и закончилась победой большевиков. Датой ее окончания считается 25 октября. Сторонами конфликта выступали разрозненные общественные и политические группировки. Ученые предполагают, что жертвами Гражданской войны стали от 10 миллионов до 17 миллионов человек. Еще несколько миллионов были вынуждены покинуть страну.

Ранее историки провели параллели между Первой мировой войной и СВО.

