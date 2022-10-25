Готовившего нападение на школу российского студента отправили в СИЗО

Суд арестовал 17-летнего студента, готовившего нападение на школу в Ульяновске

В Ульяновской области суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте готовившего нападения на свою бывшую школу 17-летнего российского студента. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, молодому человеку предъявили обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: публичное оправдание терроризма, подготовка убийства, незаконное приобретение и хранение боеприпасов. По версии следствия, обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично высказывал одобрение террористических актов.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз»,— сообщает СКР.

При обыске у подозреваемого нашли патроны к пистолету Макарова, план учреждения и инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. Оружия у студента обнаружено не было.