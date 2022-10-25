Российские астрономы обнаружили звездные «ясли» в почти потухшей галактике

В обсерватории МГУ наблюдали комплексы звездообразования в галактике NGC 4324

Российские астрономы из МГУ и Специальной астрофизической обсерватории РАН обнаружили молодые звездные «ясли» во внутреннем кольце галактики NGC 4324, расположенной в 85 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Результаты наблюдения, проведенного с помощью телескопа Кавказской горной обсерватории, опубликованы в виде препринта на сайте arXiv.

NGC 4324 является линзовидной галактикой, имеющей промежуточные черты между эллиптическими и спиральными галактиками. У линзовидных галактик отсутствуют выраженные спиральные рукава, однако заметен звездный диск с малым количеством межзвездного газа и, в некоторых случаях, с большим количеством пыли. В таких почти потухших галактиках практически нет активного звездообразования и присутствуют в основном красные и старые звезды. Размер NGC 4324 составляет около 66 тысяч световых лет, звездная масса достигает 56 миллиардов солнечных масс, а общая масса (включая газ, пыль и невидимый компонент) как минимум в десять раз больше.

Предыдущие наблюдения продемонстрировали, что в NGC 4324 осталось значительное количество газа, а в крупномасштабный звездный диск «встроено» ярко-синее кольцо звездообразования с молодыми звездами. Новые наблюдения эмиссионных линий водорода Лайман-альфа и ионов азота [NII]λ6583 показали, что в галактике присутствуют 18 звездообразующих комплексов-сгустков со средним размером около 1600 световых лет. Самые большие сгустки имеют предполагаемую массу, достигающую десяти миллионов солнечных масс.

Авторы отметили закономерность в распределении сгустков, что может указывать на возможный путь их эволюции. Вспышки образования новых звезд начались в сгустках по астрономическим меркам недавно — в течение последних десяти миллионов лет. Они возникли, вероятно, из-за падения на диск богатых газом галактик-спутников или гигантских облаков, что послужило спусковым крючком для вспышки звездообразования. Сами сгустки сформировались в кольце NGC 4324 из-за гравитационной нестабильности, что привело к появлению комплексов массивных и горячих ОВ-звезд, чья эволюция, в свою очередь, породила ударные волны и вторичные очаги звездообразования в диске.