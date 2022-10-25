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16:24, 25 октября 2022Из жизни

Самый грязный человек в мире умер через несколько месяцев после первого купания

Не мывшийся больше полувека отшельник из Ирана умер в возрасте 94 лет

Кадр: Rajasthan vlogs / YouTube

Отшельник из Ирана, которого прозвали самым грязным человеком в мире из-за того, что он больше полувека не принимал душ, умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает агентство IRNA.

Аму Хаджи умер 23 октября в деревне Дейга в южной провинции Фарс. Покрытый сажей и живущий в лачуге из шлакоблоков мужчина не мылся ни водой, ни мылом более 60 лет. Жители деревни сказали, что в юности он испытал эмоциональные неудачи, которые и привели к отказу от душа. Однажды местные отвезли его к реке недалеко от деревни, чтобы искупаться, но Хаджи выпрыгнул из машины, когда понял, что с ним хотят сделать.

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В 2014 году сообщалось, что Хаджи ел отходы, которые находил на дороге, курил трубку, наполненную экскрементами животных, и считал, что чистота сделает его больным. Тем не менее несколько месяцев назад жители деревни все же убедили его впервые помыться.

После смерти Хаджи неофициальный рекорд по «грязности» может достаться индийцу, который также не мылся большую часть своей жизни. Так, Кайлаш «Калау» Сингх 22 года отказывался от купания ради благой цели. В 40 лет он поклялся, что не будет мыться до тех пор, пока будут продолжаться преступления против женщин, территориальные споры и убийства животных. С 2000 года индиец отказывался мыться и не отступил от своей клятвы даже после смерти сына и жены.

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Алина Гончарова
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