Стала известна возможная причина снижения уровня воды в Днепре

«Страна.ua»: уровень воды в реке Днепр снизился из-за сбросов Запорожской и Каховской ГЭС

Причиной снижения уровня воды реки Днепр в городе Днепр может быть сброс воды на Запорожской и Каховской ГЭС. Об этом стало известно изданию «Страна.ua» от источника.

«Пока непонятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра», — уточнил собеседник издания. Как отметил заместитель мэра города Михаил Лысенко, на данный момент опасений из-за снабжения Днепропетровской области питьевой водой нет.