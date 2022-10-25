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00:22, 25 октября 2022Бывший СССР

Стала известна возможная причина снижения уровня воды в Днепре

«Страна.ua»: уровень воды в реке Днепр снизился из-за сбросов Запорожской и Каховской ГЭС

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Причиной снижения уровня воды реки Днепр в городе Днепр может быть сброс воды на Запорожской и Каховской ГЭС. Об этом стало известно изданию «Страна.ua» от источника.

«Пока непонятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра», — уточнил собеседник издания. Как отметил заместитель мэра города Михаил Лысенко, на данный момент опасений из-за снабжения Днепропетровской области питьевой водой нет.

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Марина Совина
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