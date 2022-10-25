Туристы оказались в ловушке на глубине 60 метров под землей из-за поломки лифта

В США пять туристов застряли в пещере Гранд-Каньона из-за сломанного лифта

Пять туристов уже более суток не могут выбраться из подземной пещеры Гранд-Каньона (США) из-за сломанного лифта. Об этом пишет NBC News.

Отмечается, что туристы оказались в ловушке в воскресенье вечером, 23 октября, когда обнаружили, что не могут подняться на лифте на поверхность, а воспользоваться лестницей им не позволяют проблемы со здоровьем. Представитель офиса шерифа округа Коконино в штате Аризона заявил, что в понедельник, 24 октября, подъемник пытались подключить к внешнему генератору, но безуспешно. Специалисты продолжают работать над решением проблемы.

Пещера Гранд-Каньона, в которой застряли туристы, оборудована гостиничным номером на шесть человек. В люксе есть две кровати размера queen-size, раскладной футон, ванная комната и мини-кухня с микроволновой печью и мини-холодильником. Провести ночь в отеле на глубине 60 метров под землей стоит 1000 долларов (61 тысяча рублей) на двоих.

Ранее в апреле 2021 года добровольцы провели в пещере Ломбрив на юго-западе Франции 40 дней без света и часов, чтобы определить, как человеческий организм реагирует на потерю чувства времени и пространства. В эксперименте приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет.