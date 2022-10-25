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08:26, 25 октября 2022Мир

США рассматривают отправку Украине зенитных комплексов HAWK

США рассматривают передачу Украине зенитных ракетных комплексов HAWK

Фото: Ovidiu Micsik/Inquam Photos / Reuters

США рассматривают вариант с передачей Украине зенитных ракетных комплексов HAWK. Об этом сообщает Reuters.

Данных о том, сколько именно комплексов планируется отправить Киеву, нет. В Вашингтоне отказались комментировать эту информацию.

MIM-23 HAWK американской корпорации Raytheon Technologies — относительно устаревший комплекс противовоздушной обороны с ракетой средней дальности. Сейчас он заменен комплексами Patriot. Тем не менее, по заверению производителя, он способен поражать как самолеты, так и крылатые ракеты.

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Марина Совина
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