США рассматривают отправку Украине зенитных комплексов HAWK

США рассматривают передачу Украине зенитных ракетных комплексов HAWK

США рассматривают вариант с передачей Украине зенитных ракетных комплексов HAWK. Об этом сообщает Reuters.

Данных о том, сколько именно комплексов планируется отправить Киеву, нет. В Вашингтоне отказались комментировать эту информацию.

MIM-23 HAWK американской корпорации Raytheon Technologies — относительно устаревший комплекс противовоздушной обороны с ракетой средней дальности. Сейчас он заменен комплексами Patriot. Тем не менее, по заверению производителя, он способен поражать как самолеты, так и крылатые ракеты.