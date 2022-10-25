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19:39, 25 октября 2022Россия

«Ассамблея народов России» запустила кампанию «Народов много – Родина одна»

Стартовала информационно-коммуникационная кампании «Народов много — Родина одна»
СюжетНаселение России:
Владимир Васильев

Владимир Васильев. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» объявила о начале работы, а также о старте федеральной информационно-коммуникационной кампании «Народов много — Родина одна». Председателем Ассамблеи народов России избран Владимир Васильев — российский государственный и политический деятель, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации. О целях и планах Ассамблеи он рассказал в ходе пресс-конференции в Москве 25 октября 2022 года.

«Президент неоднократно отмечал, что для достижения задач в области межнационального согласия необходим всесторонний диалог государства и граждан, тесное партнерское взаимодействие органов публичной власти и общественных институтов, межнациональных и национальных общественных объединений. Создание условий для такого диалога — одна из задач Ассамблеи, которая образована в формате общественно-государственной организации. Этот особый статус подчеркивает, как важно объединить усилия именно сегодня, в период проведения специальной военной операции, когда Россия встала на защиту традиционных ценностей нашего многонационального и многоконфессионального народа, нашей истории, культуры, суверенитета — нашего будущего. Это вопрос национальной безопасности.

Также нам предстоит открыть региональные отделения на новых территориях России — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Решая задачи по обеспечению безопасности, восстановлению разрушенного хозяйства и жилья на Донбассе и в Новороссии, нам также предстоит выстроить работу в культурном и образовательном пространстве, где сегодня востребованы общественные инициативы по укреплению межнационального мира и согласия», — заявил Владимир Васильев.

«Ассамблея создана в целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия, а также для организации системной работы в отношении созданных в Российской Федерации общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений», — отметил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Анатольевич Бедкин.

Также на пресс-конференции Владимир Васильев объявил о старте масштабного федерального информационно-коммуникационного проекта под названием «Народов много — Родина одна».

«В этом году стартовал проект Ассамблеи — общероссийская информационная кампания «Народов много — Родина одна». Проект рассказывает о народах России, их истории, традициях, о достижениях людей разных национальностей, которыми гордится страна. Ролики в социальных сетях набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. А значит, это востребовано обществом», — заявил Владимир Васильев.

Главными целями проекта являются гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России. Среди задач — повышение этнографической грамотности населения России и осознания всего многообразия культуры нашей страны; популяризация государственных символов страны и объединение нации вокруг них; демонстрация общности, разнообразия и уникальных особенностей российского народа.

Представители Ассамблеи также объявили о проведении конкурса на соискание всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».

Премия учреждена в 2020 году с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

Тожественная церемония награждения лауреатов Премии «Гордость нации — 2022», приуроченная ко Дню народного единства, состоится 1 ноября 2022 г. в Москве в Театре наций. Мероприятие реализуется при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

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Татьяна Романова
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