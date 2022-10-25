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06:09, 25 октября 2022Среда обитания

Певица Lizzo купила бывшее поместье Гарри Стайлса

Певица Lizzo купила бывшее поместье Гарри Стайлса в США за 15 миллионов долларов

Фото: Jeremy Smith/Imagespace / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная под псевдонимом Lizzo, приобрела поместье в США, ранее принадлежавшее певцу и актеру Гарри Стайлсу. Об этом сообщает Dirt.

Новый дом звезды расположен в горах в престижном лос-анджелесском районе Почтовое отделение Беверли-Хиллз (Beverly Hills Post Office). Сумма сделки составила 15 миллионов долларов (около 928,8 миллиона рублей). Предыдущий владелец в 2019 году заплатил за поместье 11 миллионов долларов.

Особняк, которым владел Стайлс в 2014-2016 годах, снесли, а на его месте в 2019 году возвели дом большего размера площадью 492,3 квадратных метра. В новой постройке есть три спальни, столько же ванных комнат, а также два дополнительных санузла. Кроме того, в ней обустроены кухня, столовая, гостиная, гардеробная и домашний кинотеатр.

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При отделке преимущественно использовались два материала — дерево и камень, а при оформлении интерьера — два цвета, серый и коричневый. Некоторые стены в доме сделаны из стекла, поэтому в помещение проникает много естественного света. Среди особенностей особняка риелторы выделяют атриум под открытым небом, где растет фиговое дерево.

На участке площадью 0,12 гектара есть пейзажный бассейн, откуда открывается вид на каньоны, и зеленые лужайки, где можно отдохнуть на свежем воздухе. Новыми соседями Lizzo стали Джессика Альба и Деми Мур.

В октябре стало известно, что актер Тимоти Шаламе приобрел роскошный особняк в районе Почтового отделения Беверли-Хиллз. Стоимость сделки составила 11 миллионов долларов.

Полина Кислицына
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