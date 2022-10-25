Сотрудники МВД задержали девушку и юношу за распространение наркотиков

В Туле задержали двоих наркозависимых молодых людей, сбывающих наркотики за биткоины

В Туле полицейские задержали 22-летнюю девушку и ее 19-летнего знакомого за распространение наркотиков синтетического и растительного происхождения. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, фигуранты полгода сбывали вещества через интернет-магазины. У них были кураторы, которые и давали поручения по приобретению и распространению наркотиков, в том числе наставники указывали места будущих тайников. Молодые люди делали закладки в Туле, Подмосковье и Рязанской области. Отмечается, что оплату они получали через биткоин-кошелек.

Известно, что задержанные — наркозависимые. До того, как стать напарниками, они распространяли запрещенные вещества по одиночке.

У юноши изъяли сверток с 400 граммами мефедрона. Кроме того, в квартирах сообщников нашли один килограмм синтетических наркотиков, более трех килограммов марихуаны, электронные весы, упаковочный материал и приготовленные закладки.