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11:03, 25 октября 2022Путешествия

Стало известно о значительном повышении стоимости новогоднего отдыха за рубежом

В АТОР анонсировали рост цен на отдых за рубежом на Новый год на 20 процентов

Фото: Shadati / globallookpress.com

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе анонсировала россиянам значительное повышение стоимости отдыха за рубежом на Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

Так, стало известно, что рост цен на новогодние туры за пределами России традиционно составит примерно 20 процентов по сравнению с периодом до праздников. В случае активизации бронирований стоимость путевок может повыситься еще больше.

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«При этом есть исключение — Таиланд подешевел по сравнению с прошлым годом, так как тогда была очень дорогая перевозка. Сейчас он подешевел в пределах 10 процентов», — отметила Ломидзе. Что касается поездок по России, то стоимость туров пока держится в пределах нормы. Если ажиотажного спроса на путевки по стране не будет, то цены на новогодний отдых будут снижаться.

Среди наиболее востребованных зарубежных направлений на зимние праздники — ОАЭ, Египет и Таиланд, среди внутрироссийских — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия и Вологда.

Ранее в октябре эксперты АТОР предложили встретить Новый год в Африке по доступным ценам. Так, наиболее выгодно провести зимние праздники можно в Танзании: семидневный отпуск на Занзибаре с размещением в отеле категории три звезды на человека обойдется от 13,3 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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