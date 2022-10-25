Власти Крыма решили не тратить бюджет на празднование Нового года

Глава Госсовета Крыма Константинов заявил, что регион не будет тратить бюджет на Новый год

Крым не будет тратить бюджетные средства на празднование Нового года в регионе. Об

том сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

По словам Константинова, такое решение было принято им вместе с главой региона Сергеем Аксеновым. Он отметил, что власти поздравят детей и озаботятся «минимальным» украшением елок, но к последнему привлекут общественников и предпринимателей.

Также глава Госсовета отметил, что сомневается в этичности проведения новогодних гуляний в условиях спецоперации.

«Стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать. Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды», — заявил он.

Ранее Минобороны России выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах. В ведомстве сочли подобные инициативы ради поддержки Вооруженных сил (ВС) ненужными и преждевременными