Власти Крыма решили не тратить бюджет на празднование Нового года
Крым не будет тратить бюджетные средства на празднование Нового года в регионе. Об
том сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
По словам Константинова, такое решение было принято им вместе с главой региона Сергеем Аксеновым. Он отметил, что власти поздравят детей и озаботятся «минимальным» украшением елок, но к последнему привлекут общественников и предпринимателей.
Также глава Госсовета отметил, что сомневается в этичности проведения новогодних гуляний в условиях спецоперации.
«Стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать. Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды», — заявил он.
Ранее Минобороны России выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах. В ведомстве сочли подобные инициативы ради поддержки Вооруженных сил (ВС) ненужными и преждевременными