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16:39, 25 октября 2022Силовые структуры

Российского экс-полицейского осудили на девять лет за распространение наркотиков

В Екатеринбурге экс-полицейского осудили на девять лет за закладку ради раскрываемости

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 УМВД России по городу. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Экс-полицейский признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в начале декабря 2021 года бывший правоохранитель захотел повысить раскрываемость преступлений и оставил закладку с запрещенным веществом около дома на улице Сыромолотова. Затем он собирался задержать с поличным человека, который заберет наркотики. Однако фигуранта задержали.

Известно, что осужденный признал вину частично. Мужчину уволили со службы по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника полиции, а его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего тот также покинул ряды системы МВД, уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Екатерина Власова
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