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09:10, 25 октября 2022Бывший СССР

В Мелитополе взорвался автомобиль у здания телекомпании

РИА Новости: в центре Мелитополя взорвался автомобиль у здания телекомпании «ЗаТВ»

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Мелитополе взорвался автомобиль возле здания местной телекомпании «ЗаТВ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.

Собеседник агентства заявил, что взрыв был одиночный, однако пока не смог привести подробностей о пострадавших и разрушениях.

Предположительно, в машине находилось самодельное взрывное устройство, заложенное украинской диверсионной группой. Произошедшее, как уточняет источник, могло быть терактом по заказу киевской стороны.

Ранее о мощном взрыве в центре Мелитополя сообщила городская администрация. Подробностей инцидента она также пока не смогла привести.

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Алевтина Запольская
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