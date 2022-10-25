В Мелитополе взорвался автомобиль у здания телекомпании

РИА Новости: в центре Мелитополя взорвался автомобиль у здания телекомпании «ЗаТВ»

В Мелитополе взорвался автомобиль возле здания местной телекомпании «ЗаТВ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.

Собеседник агентства заявил, что взрыв был одиночный, однако пока не смог привести подробностей о пострадавших и разрушениях.

Предположительно, в машине находилось самодельное взрывное устройство, заложенное украинской диверсионной группой. Произошедшее, как уточняет источник, могло быть терактом по заказу киевской стороны.

Ранее о мощном взрыве в центре Мелитополя сообщила городская администрация. Подробностей инцидента она также пока не смогла привести.