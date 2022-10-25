WWF и HiFi-сервис Звук запустили совместный проект в помощь снежным барсам

Всемирный фонд дикой природы и HiFi-сервис Звук запустили проект в помощь снежным барсам

23 октября отмечался Международный день снежного барса. Этот редкий вид животных внесен в Красную книгу РФ и имеет статус исчезающего вида. В поддержку ирбисов Всемирный фонд дикой природы совместно с HiFi-сервисом Звук, при содействии платформы для коллабораций брендов Colable создали благотворительный проект «Снежный барс. Зов о помощи».

«Аудитория Звука — это миллионы человек, для которых ежедневно доступны к прослушиванию терабайты музыки в HiFi-качестве, эксклюзивные плейлисты со звездами и подкасты. Нам также важно создавать для аудитории не только развлекательный, но и социально-ориентированный контент. Поэтому с сегодняшнего дня в приложении и на сайте сервиса появился профиль снежного барса с голосом этого краснокнижного вида. Проект создан при участии узнаваемых и любимых всеми голосов дубляжа. Зов барса, который могут услышать пользователи на наших ресурсах, вызывает эмоции и действительно побуждает пересмотреть отношение к проблеме», — рассказала маркетолог Звука Екатерина Щенева.

«Снежный барс — одна из самых малоизученных больших кошек в мире. До сих пор никто даже не знает точную цифру, сколько их проживает на планете. Поэтому этот редкий вид чрезвычайно важно изучать: исследовать его места обитания, описывать повадки, отслеживать пути миграции. Это трудоемкая работа, но совершенно необходимая, чтобы разработать оптимальную программу по сохранению вида, — сказал Юрий Сочнев, директор по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда дикой природы. — Не менее срочная задача — привлекать внимание широкой аудитории и напоминать ей о том, как важно сохранять дикую природу. Мы рады, что можем делать это нестандартно благодаря поддержке партнеров. Хотим познакомить аудиторию с удивительной редкой кошкой через звуки, которая она издает. Ведь снежный барс — скрытный зверь, его сложно увидеть. Зато теперь можно услышать!».

В коллаборации участвуют Всеволод Кузнецов российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер дубляжа и диктор, Сергей Чонишвили советский и российский актер театра и кино, мастер озвучивания фильмов, диктор, телеведущий, писатель, официальный голос телеканала «СТС», Петр Гланц российский актер озвучивания, диктор и мастер дубляжа, официальный голос телеканала Перец, Денис Колесников создатель студии «Кураж Бамбей» голос телеканала Paramount Comedy, сериалов «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму».

«Основная идея проекта — обратить внимание на проблему исчезновения одного из краснокнижных видов барса. Мы решили сделать это с помощью создания атмосферного сайта. На нем можно услышать обращения актеров дубляжа, голоса ирбисов, и, самое главное, — сделать пожертвование на их спасение. Мы постарались погрузить пользователей в мир снежного барса, рассказать о том, насколько сложно ему выжить без посторонней помощи. Надеемся, что сможем привлечь к благотворительному спецпроекту как можно больше неравнодушных, которые откликнутся на зов о помощи», — поделился Никита Маркелов, руководитель проекта для коллабораций брендов Colable.

Всемирный фонд дикой природы на постоянной основе организует экспедиции и рейды, оказывает поддержку научной работы, направленную на снижение уровня браконьерства, а также на охрану диких копытных — основной добычи, необходимой для выживания снежных барсов.

Благотворительные средства направляются на закупку техники, оборудования, униформы, горюче-смазочных материалов, суточные для ученых и инспекторов, работу единственного в мире мобильного приложения по учету снежного барса, фото- и видеофиксацию в естественной среде обитания с помощью автоматических камер и проведение лабораторных исследований.

Сохранение природы — это непрерывный и долгий процесс. Его нельзя поставить на паузу. Прямо сейчас снежному барсу нужна ваша помощь. Откликнитесь на его зов.

При участии Всемирного фонда дикой природы за 28 лет реализовано более 1500 полевых проектов для сохранения природных богатств нашей страны, создано и расширено более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 72 миллиона гектаров. Подробнее о деятельности Всемирного фонда дикой природы можно узнать на официальном сайте wwf.ru и в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и в Телеграм-канале Фонда.