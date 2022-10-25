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20:38, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»

Ксения Собчак прокомментировала эфир Владимира Соловьева словами «одержим бесами»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала выпуск программы телеведущего Владимира Соловьева «Соловьев Live» словами «одержим бесами». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала фрагмент эфира шоу «Соловьев Live», в котором телеведущий рассуждал о ходе специальной военной операции России на Украине, после чего вспомнил о том, как в Екатеринбурге проходили акции протеста против строительства храма на территории сквера, и агрессивно обратился к жителям города.

«Давайте, мрази-сатанисты! Люблю я вас выводить на чистую воду! Когда я говорил Екатеринбургу, что бесы у вас ходят?! (...) Храмы вам были не нужны, сатанинское отродье? Ну вот идите в свое капище — в Ельцинский центр!» — возмутился Соловьев.

«Уважаемые читатели и коллеги, мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен отряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов», — в свою очередь заявила журналистка.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на территории местного сквера проходили в Екатеринбурге в мае 2019 года. Они сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство было приостановлено, в городе провели опрос горожан о новом месте для собора. Местная епархия РПЦ решила не настаивать на возведении храма именно в сквере.

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Олег Давыдов
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