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09:47, 25 октября 2022Мир

В США бывший ученик устроил стрельбу в школе

NBC: в американском Сент-Луисе 19-летний юноша устроил стрельбу в школе

Фото: Courtesy of Holly Edgell / NPR Midwest Newsroom / Reuters

В США бывший ученик Центральной школы визуальных и исполнительских искусств (Сент-Луис) устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека, включая стрелка. О происшествии сообщает NBC News.

По данным полиции, 19-летний юноша зашел в учебное заведение с винтовкой в «агрессивной, жестокой манере».
«Не было никакой тайны в том, что должно было произойти», — сказал временный начальник городского полицейского управления Майк Сэк.

Выпускник застрелил преподавательницу здоровья Джин Кучку и 16-летнюю ученицу. Также известно, что при стрельбе пострадали девять человек, восемь из которых транспортировали в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями. Отмечается, что некоторым учащимся пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы избежать нападения.

При этом, как отметил Сэк, мотивы преступления неизвестны. По его догадкам, юноша мог страдать психическим расстройством.

26 сентября выпускник школы №88 в Ижевске ворвался в здание учреждения и открыл стрельбу. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди них было 11 детей. Известно, что заведение атаковал ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения.

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Виктория Кондратьева
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