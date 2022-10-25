Сторонники «Единой России» помогли людям с нарушением слуха

При содействии Центрального совета Сторонников, заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дарьи Лантратовой состоялось подписание Меморандума между ВГТРК и Всероссийским обществом глухих.

В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин, председатель центрального совета Сторонников Ольга Занко, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.

21 и 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, которое транслировалось по федеральным телеканалам. Обращение не сопровождалось субтитрами и переводом на жестовый язык, и инвалиды по слуху оказались в информационном вакууме, поскольку не смогли получить важное сообщение оперативно и своевременно. С этим вопросом Всероссийское общество глухих обратилось в Центральный совет Сторонников.

«Мы часто смотрим новости без бегущей строки и думаем, что так и должно быть, а ведь рядом есть люди, которые нуждаются в ней. Глухие также переживают за нашу Родину, желают ей успехов и побед. Благодарен Центральному совету Сторонников за то, что удалось проработать соглашение с ВГТРК по передаче медиаконтента для его перевода на жестовый язык. «Единая Россия» готова оказывать всю необходимую помощь нашим друзьям из Всероссийского общества глухих», — подчеркнул заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин.

Он рассказал, что «Единая Россия» с первых дней проведения специальной военной операции оказывают помощь местным жителям и помогает в том числе инвалидам.

«Мир без звука не такой, к которому мы привыкли. И наша задача сделать все, чтобы качество жизни людей с инвалидностью по слуху было на достойном уровне. К нам в Центральный совет Сторонников обратился руководитель Всероссийского общества глухих с проблемой перевода новостей и сюжетов ТВ на жестовый язык. Субтитры и бегущая строка — не всегда удобны для восприятия: у кого-то плохое зрение, а кто-то плохо знает русский язык и владеет только жестовым языком. Рада, что нам удалось помочь в заключении соглашения с ВГТРК: теперь сюжеты будут передаваться в Общество, здесь есть студия и специалисты, которые в удобном формате будут переводить новости.

А главное — трансляция будет идти и на новые субъекты России, также Сторонники вместе с партией помогут там создать региональные отделения Всероссийского общества глухих», — рассказала председатель Центрального совета Сторонников, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов рассказал, что ВГТРК - крупнейший производитель медиаконтента в мире. В день телекомпания производит 448 часов медиаконтента.

«Платформа, которую предоставляем сегодня Всероссийскому обществу глухих, собирает миллионы часов телевизионной продукции. Мы убрали все юридические барьеры для предоставления контента. ВГТРК вещает на многих языках мира, и мы рады, что теперь это будет происходить и на жестовом русском языке. Это наш вклад в общее дело», — подчеркнул Андрей Кондрашов.

В свою очередь, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов поблагодарил партию и Сторонников «Единой России» за оперативную помощь в решении актуальных вопросов

«Спасибо нашим друзьям из партии "Единая Россия", Сторонникам за помощь в подписании такого важного для нас соглашения с ВГТРК, в сборе гуманитарной помощи для восстановления Дома культуры глухих в Луганске. Уверен, у нас впереди много проектов и новых побед!» — заключил Станислав Иванов

В России более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона — дети, из них около 150 тысяч глухих и слабослышащих людей. Глухие имеют серьезные нарушения слуха в обоих ушах в результате приобретенной или врожденной потери слуха. Для таких людей важен для общения жестовый язык.

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) — самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху. ВОГ было образовано 25 сентября 1926 года.

