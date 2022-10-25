Женам мобилизованных россиян помогут с поиском работы

Собянин: женам мобилизованных помогут с поиском работы и повышением квалификации

Женам мобилизованных в рамках специальной военной операции россиян помогут с повышением квалификации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск, сообщает РИА Новости.

«Речь идет об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — объяснил мэр.

Собянин отметил, что большинство регионов уже приняли меры по соцподдержке семей призывников. В число льгот вошли освобождение от оплаты в детских садах, секциях и продленках, обнуление критериев нуждаемости при выплате детских пособий и ряд других мер.

19 октября президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить реализацию мер соцподдержки семей мобилизованных граждан, а также призвал посодействовать в организации мероприятий по подготовке и обучению призывников. Кроме этого, согласно утвержденному главой государства перечню поручений по поддержке мобилизованных граждан и их семей, с 1 ноября 2022 года ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян не должно быть ниже 195 тысяч рублей.