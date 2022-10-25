В Подмосковье полицейские задержали звонаря церкви за убийство больной жены

В подмосковном Жуковском задержали звонаря церкви за убийство супруги из-за деменции

В Подмосковье задержали звонаря церкви за убийство 49-летней супруги. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает MK.RU.

19 октября в квартире в Жуковском нашли труп женщины. Несмотря на предположение, что смерть наступила по естественным причинам, исследование установило, что погибшая скончалась от гнойно-воспалительного процесса после перелома ребер и грудины.

Правоохранители допросили мужа жертвы и выяснили, что он часто бил ее из-за болезни: она страдала деменцией. Накануне ночью они снова поссорились, и фигурант, вставая с кровати, сильно надавил на грудь супруги. Она закричала от боли, но мужчина ударил ее. После этого случая потерпевшая стала себя плохо чувствовать и спустя несколько дней скончалась.

Отмечается, что подозреваемый с потерпевшей прожили в браке 15 лет. Кроме того, служитель церкви психически болен. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.