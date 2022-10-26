Россиянин сменил фамилию и избежал наказания по делу об изнасиловании 1995 года

Житель Саратова сменил фамилию и избежал наказания по делу об изнасиловании 1995 года

В Саратове обвиняемый в преступлении по делу об изнасиловании 1995 года, который все это время жил по поддельному паспорту и скрывался от правоохранителей, смог избежать наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Перед Саратовским районным судом предстал 56-летний уроженец Ростовской области Игорь Мишенев. Его обвинили в участии в групповом изнасиловании девушек, которое было совершено 27 лет назад. Однако наказать злоумышленника не получилось — срок давности преступления истек.

Следствие и суд установили, что в 1995 году в поселке Дубки Саратовского района трое мужчин похитили и изнасиловали двух женщин. Двоих преступников поймали и осудили в 1999 году. Мишеневу удалось скрываться: он приобрел паспорт на фамилию Захарова и жил под ней до момента задержания. В этом году дело дошло до суда, однако было быстро прекращено.

Судья переквалифицировала обвинение на часть 3 статьи 327 («Хранение в целях использования заведомо поддельного паспорта, предоставляющего права гражданина») Уголовного кодекса РФ. Мишенева приговорили к шести месяцам ограничения свободы, но отпустили прямо из зала суда — злоумышленник уже провел 14 месяцев в СИЗО.