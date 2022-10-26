Сообщение о сбросе опасных отходов в Байкал оказалось недостоверным

Сообщение о сбросе опасных промышленных отходов в Байкал оказалось недостоверным

Сообщение о сбросе опасных промышленных отходов в Байкал оказалось недостоверным.

26 октября блогер Михаил Зарубин опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост, в котором утверждается, что министерство природы разрешило сбрасывать в Байкал опасные промышленные отходы. «Очистные сооружения только планируется построить. А пока что вся производственная жижа будет течь напрямую в Байкал», — утверждает блогер.

В посте он также обращает внимание на текущее загрязнение Байкала. В доказательство состояния озера сейчас он привело видео и фото с мусором и водорослями. Большая часть фото не отображает текущее состояние озера. Так, например, в сториз и посте использованы фото со спирогирой, снятые или использованные еще в 2016 и 2017 годах. Время съемки всех кадров с мусором установить невозможно, но одна свалка была снята не менее шести лет назад.

Фото, которое выдавалось блогером за нечистоты, — река в американском парке Йеллоустоун, заснятая в 2009 году. Это изображение часто используют для демонстрации разливов нефти и нефтепродуктов. Например, им проиллюстрировали новость о пятне нефти у берегов Нигерии, загрязнении почв в Арктике и загрязнении воды у берегов Камчатки.

Законопроект, на который ссылается блогер, говоря о сливе промышленных отходов в Байкал, подразумевает, что они должны быть очищены до уровня дистиллированной воды. «Корректировка параметров вредных веществ сделана для того, чтобы можно было проводить исследования, измерять и фиксировать эти вещества. Прямой сброс стоков в озеро запрещен. К тому же указанных параметров невозможно достичь производству. При этом на Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных в настоящий момент, поэтому требования к ним установлены на сверхвысоком уровне», — подчеркнули в Минприроды.

Содержание железа, свинца и ртути в стоках, согласно новым правилам, должно быть в десятки раз ниже, чем в требованиях к питьевой воде. В Минприроды также отметили, что свалки вблизи озера также ликвидируются — до конца 2022 года уберут еще девять.

Глава Российского экологического общества Рашид Измаилов также подчеркнул, что речи о сливе стоков непосредственно в озеро Байкал не идет. «Сброс возможен только в реки, в само озеро Байкал сброс запрещен. И барьер для этого — недостижимые параметры очистки сточных вод в Приказе №83. В части сбросов в реки показатели тоже остаются крайне строгими и не влекут рисков для озера Байкал», — отметил Измаилов.

В СМИ широко разошлась изначальная новость о новых требованиях Минприроды к стокам. Позже небольшая часть издания стала публиковать новости с подачей, что в Байкал разрешили сливать промышленные стоки. В том числе пост опубликовал и блогер Зарубин. Тема широко разошлась в СМИ, а люди создали онлайн-петицию, которую подписали уже более 63 тысяч человек.