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18:21, 26 октября 2022Экономика

Автогигант Ford ушел из России

Ford Motor продал свою долю в совместном предприятии с «Соллерс» и ушел из России

Фото: Jessy Smith / Unsplash

Один из крупнейших производителей автомобилей в мире Ford Motor ушел с российского рынка. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

Компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с российской автомобильной группой «Соллерс» российскому партнеру. При этом за американским автогигантом остается возможность обратного выкупа своей доли, опцион может быть реализован в течение пяти лет.

«Продажа последовала за полным прекращением всех операций в России с марта, включая сборку, поставку комплектующих, IT и технологическую поддержку», — указано в сообщении.

На СП в Елабуге собирались микроавтобусы Ford Transit. Производственная мощность предприятия составляла 85 тысяч автомобилей в год. При этом в 2021 году было выпущено примерно 20 тысяч машин. Легковые автомобили американский производитель перестал производить в России еще в 2019 году.

Вслед за рядом других автомобильных компаний Ford сообщила о приостановке деятельности в России в начале марта, после начала боевых действий на Украине. Совместное предприятие с «Соллерс» ушло в простой с 3 марта.

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Мария Грушко
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