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17:01, 26 октября 2022Россия

Водитель Lada и трое детей погибли в столкновении с «Газелью» в Чечне

В Чечне в лобовом столкновении Lada с «Газелью» погибли мужчина и трое детей

Фото: Пресс-служба МВД по Чеченской Республике / МВД Медиа

Мужчина и трое его малолетних детей погибли в лобовом столкновении автомобиля Lada с «Газелью» в Чечне. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла 25 октября в Курчалоевском районе республики. Установлено, что водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-330202. В результате ДТП скончались водитель легковой машины и трое его малолетних детей в возрасте 2, 3 и 8 лет. Их мать и водитель «Газели» были госпитализированы с различными травмами. Состояние женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.

Экспертиза установила, что оба водителя были трезвы. Причина, по которой погибший россиянин выехал на встречную полосу, не уточняется.

Ранее в подмосковном Дмитрове четыре подростка погибли в результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным «КамаАЗом». Peugeot влетел в стоявшую на дороге фуру, после чего начался пожар.

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Константин Лысяков
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