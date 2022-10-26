Водитель Lada и трое детей погибли в столкновении с «Газелью» в Чечне

В Чечне в лобовом столкновении Lada с «Газелью» погибли мужчина и трое детей

Мужчина и трое его малолетних детей погибли в лобовом столкновении автомобиля Lada с «Газелью» в Чечне. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла 25 октября в Курчалоевском районе республики. Установлено, что водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-330202. В результате ДТП скончались водитель легковой машины и трое его малолетних детей в возрасте 2, 3 и 8 лет. Их мать и водитель «Газели» были госпитализированы с различными травмами. Состояние женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.

Экспертиза установила, что оба водителя были трезвы. Причина, по которой погибший россиянин выехал на встречную полосу, не уточняется.

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