ФРГ попросила Швейцарию предоставить Украине боеприпасы к ЗСУ «Гепард»

Глава Минобороны ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте боеприпасов для «Гепардов» в Киев

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила Швейцарию о реэкспорте боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» на Украину. Об этом сообщает Der Spiegel.

В письме к коллеге Виоле Амхерд Ламбрехт просила предоставить разрешение на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов швейцарского производства. Министр обороны ФРГ утверждает, что ЗСУ «Гепард» будут использоваться на Украине в первую очередь для защиты критически важной инфраструктуры. Система призвана обеспечить безопасность морских портов на юге страны, имеющих решающее значение для экспорта украинского зерна. Как указала Ламбрехт, Германия и Швейцария, учитывая «глобальные гуманитарные последствия», которые повлечет за собой прекращение поставок зерна, должны «обязательно выполнить просьбу» Киева о поставках боеприпасов.

При этом ранее Швейцария уже отказалась выдать Германии и Дании разрешения на реэкспорт боеприпасов к ЗСУ «Гепард», произведенных цюрихской компанией Oerlikon-Buhrle. ФРГ планировала передать Украине 12,4 тысячи единиц снарядов к зенитным установкам. Дания собиралась направить 22 БТР Piranha III. В качестве причины отказа Швейцария назвала принципиальное правило не поставлять вооружения в кризисные районы.

