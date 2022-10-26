Мария Львова-Белова провела пресс-конференцию по итогам года работы

Мария Львова-Белова на площадке пресс-центра ТАСС провела пресс-конференцию, посвященную году ее работы в должности Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Она рассказала о том, каких результатов в сфере защиты прав детей удалось добиться за это время, и поделилась планами на ближайший период.

Одним из стратегических векторов деятельности детского омбудсмена Мария Львова-Белова назвала работу с гражданами. С октября прошлого года в аппарат Уполномоченного поступило порядка 11,2 тысячи обращений. Самая распространенная тематика — опека и попечительство, что во многом связано с вопросами опеки над несовершеннолетними с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Далее по популярности — обращения по имущественным правам детей, по образованию, а также по правонарушениям, в том числе связанные с преступлениями против несовершеннолетних, их розыском и безопасностью.

По словам Уполномоченного, обращения граждан не только позволяют реагировать на проблемы конкретных семей, но и становятся поводом для системных предложений по совершенствованию действующего законодательства в интересах несовершеннолетних.

Так, по инициативе омбудсмена сейчас прорабатывается законопроект, который позволит зачислять приемных детей в те же школы и детские сады, где обучаются другие дети из этой семьи. Также в результате обращений от многодетных семей по вопросам мобилизации принято решение об отсрочке для отдельных категорий отцов.

Кроме того, при участии Марии Львовой-Беловой упрощен порядок вступления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в гражданство РФ, принят закон, позволяющий выпускникам интернатных учреждений получать постоянную регистрацию по адресам муниципалитетов, в которых ребята были зарегистрированы до 18 лет, еще ряд инициатив находится на рассмотрении. В целом, аппаратом омбудсмена за год даны заключения на 30 различных законопроектов, так или иначе касающихся вопросов детства.

Мария Львова-Белова вкратце представила результаты реализации четырех стратегических программ Уполномоченного.

Она отметила, что в рамках программы «Подростки России» создаются центры для несовершеннолетних, куда они могут прийти отдохнуть, получить помощь психолога, профориентацию или просто качественный досуг. Планируется, что такие пространства для подростков появятся до конца года в 17 регионах страны. Одновременно развивается новое направление — службы уличной социальной работы, их задача — профилактика вовлечения подростков в деструктивную деятельность. Ядром методической и экспертной работы по программе стал Федеральный центр развития программ социализации подростков, созданный по инициативе Уполномоченного в структуре Минпросвещения России по поручению президента.

Детский омбудсмен также сообщила, что в следующем году в десяти регионах страны планируется развивать сеть центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, куда родители смогут привести ребенка на несколько часов и заняться своими делами или просто отдохнуть.

Следующая программа — «Дети в семье» — направлена на профилактику социального сиротства. «Здесь мы работаем на сохранение кровной семьи для детей, потому что это лучшее, что мы можем дать ребенку», — подчеркнула Уполномоченный. Отдельное направление — предотвращение попадания детей до четырех лет в социальные учреждения. Мария Львова-Белова пояснила, что малыши — самая уязвимая категория и им особенно важно, чтобы рядом был значимый взрослый: «Если этого нет, то это существенно влияет на физическое, психологическое развитие ребенка».

В рамках программы планируется внедрение службы «Дети в семье», которая, с одной стороны, направлена на бережную, уважительную, индивидуальную поддержку семьи. А с другой — ориентирована на перепрофилирование домов ребенка на иные форматы поддержки: «Важно, чтобы они оставались в линейке помощи семье — например, это могут быть ясли до года или центры ранней помощи, то есть то, что точно семью поддержит и даст ей новые ресурсы».

Говоря о программе «Страна для детей!», омбудсмен отметила, что та предполагает обеспечение детской безопасности во всех сферах жизнедеятельности — дома, в сети интернет, на улице. Один из ее блоков — акция «Безопасность детства», благодаря которой только за прошлую зиму удалось проверить 860 тысяч объектов, где могут находиться дети, и выявить 36 тысяч нарушений.

Отдельно Мария Львова-Белова остановилась на теме помощи детям из зон боевых действий. Она напомнила, что при содействии аппарата Уполномоченного в приемные семьи 16 регионов России уже удалось устроить под опеку порядка 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Донбасса: «Подчеркну, что это та категория детей, которая практически невозможно устроить на территориях Донбасса — большие семейные группы, в которых есть дети с инвалидностью. Более того — это братья и сестры, которые часто друг друга даже не видели, они были в разных учреждениях, и помимо того, что у них появляются мама и папа, они еще и соединяются между собой», — сказала омбудсмен.

Продолжается гуманитарная миссия, инициированная Уполномоченным на Донбассе — «Детям в руки». Создан федеральный штаб благотворительной акции, а также региональные — в Донецке и Луганске, в планах штабы в Херсонской и Запорожской областях. В рамках акции «Детям в руки» помощь оказана 7,5 тысячи детей, собрано свыше 120 тонн груза, привлечено более 150 миллионов рублей от благотворителей.

В завершение выступления Мария Львова-Белова рассказала о ближайших планах. Она сообщила, что до нового года будет запущен обновленный сайт Уполномоченного, который будет содержать два дополнительных раздела. Первый — разъяснения о тех или иных правах детей и жизненных ситуациях в доступной и удобной форме. Второй — статистика и аналитика по многим аспектам детства: «Сейчас никто не аккумулирует общую информацию в сфере защиты прав детей, она разрознена — что-то есть у Росстата, что-то у профильных министерств, что-то у нас. Мы хотим собрать максимум информации по детству», —подчеркнула омбудсмен.

Также она анонсировала проведение очередного Съезда уполномоченных по правам ребенка. Он состоится в будущем году и будет посвящен вопросам здравоохранения.