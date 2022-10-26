Двое россиян напоили и изнасиловали коллегу-стажерку в центре Москвы

Жители Москвы напоили и изнасиловали свою коллегу-стажерку в центре города

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали одного из обвиняемых в групповом изнасиловании молодой коллеги, злоумышленники воспользовались ее нетрезвым и одурманенным состоянием. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Правоохранители взяли под стражу жителя Москвы, которому предъявлены обвинения по части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характер, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По версии следствия, двое мужчин решили изнасиловать девушку, которая проходила стажировку в их компании. Злоумышленники воспользовались нетрезвым и одурманенным состоянием потерпевшей и силой отвели ее в гостиницу в центре Москвы.

Причастность к совершению преступления задержанного 28-летнего мужчины подтвердили показаниями потерпевшей и свидетелей, а также записями камер видеонаблюдения. Второго фигуранта продолжают искать.