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18:13, 26 октября 2022Культура

Певица Жасмин отреагировала на попадание под санкции США

Певица Жасмин заявила, что гордится попаданием под санкции США

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) заявила, что гордится попаданием под санкции США, о которых объявило американское министерство финансов. Слова исполнительницы «Ленте.ру» передала ее представитель Елена.

«В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — высказалась Жасмин.

Минфин США объявил о санкциях против Жасмин 26 октября. Под ограничения также попал ее супруг Илан Шор и его молдавская оппозиционная партия «Шор». Также в этот день в американский санкционный список внесли предпринимателя Игоря Чайку, сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки.

Всего в санкционный список Минфина США были внесены 8 россиян и 12 организаций. Среди них оказалось акционерное общество «Национальная инжиниринговая компания».

Ранее под санкции Минфина США попали глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ольга Скоробогатова.

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Наталия Белова
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