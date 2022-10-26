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19:29, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Канье Уэста позвали во «ВКонтакте»

АППСИМ пригласила рэпера Канье Уэста зарегистрироваться в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) позвала американского рэпера Канье Уэста зарегистрироваться в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщается на официальном сайте объединения.

«АППСИМ направила по разным каналам связи приглашение Канье Уэсту зарегистрироваться в соцсети "ВКонтакте" и начать продавать мерч в России», — говорится в заявлении.

Руководитель ассоциации Владимир Зыков добавил, что объединение готово помочь рэперу с набором аудитории и получением галочки верификации.

В начале октября аккаунт Уэста был заблокирован в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причиной стал антисемитский пост. Незадолго до блокировки артист опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. После этого Американский еврейский комитет обвинил Уэста в антисемитизме.

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Олег Давыдов
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