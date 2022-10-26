Командующий ВС Литвы не захотел передавать Киеву гаубицы и системы ПВО

Командующий ВС Литвы Рупшис не хочет отдавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы ПВО

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что не хочет передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. На заседании Государственного совета по обороне он намерен выступить с предложением об отказе Украине в военной технике, передает LRT.

«У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без мощностей, но эти мощности, которые у нас есть, находится на том пределе, когда мы больше не можем раздеваться. Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки», — высказался он.

Командующий указал, что Вильнюс поддержит Киев лишь при условии, если сможет приобрести новое вооружение и заменить им используемое в настоящее время. По его словам, нужно понимать, что Литва — еще и часть НАТО, потому страна четко определила, какие именно подразделения выделяет в силы альянса, чтобы исполнить свои обязательства.

26 сентября Вильнюс передал Киеву новое вооружение — 50 бронетранспортеров М-113. При этом глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас указал, что дальнейшую помощь нужно согласовать с партнерами по НАТО.