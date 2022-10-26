Силовые структуры
ФСБ задержала подполковника МВД в день его рождения с миллионом рублей
В Петербурге ФСБ задержала с поличным подполковника МВД по подозрению в получении взятки
В Петербурге сотрудники ФСБ задержали подполковника МВД по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает 78.ru.
Полицейского взяли с поличным возле станции метро «Новочеркасская» вечером 25 октября. Коммерсант под контролем правоохранительных органов передал ему 1 миллион рублей. За денежное вознаграждение подполковник обещал ему свое покровительство при сделке с недвижимостью.
Подполковника задержали в его 43-й день рождения, отмечает «Фонтанка». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.