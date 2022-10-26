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16:43, 26 октября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала подполковника МВД в день его рождения с миллионом рублей

В Петербурге ФСБ задержала с поличным подполковника МВД по подозрению в получении взятки

Фото: Ronny Hartmann / Globallookpress.com

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали подполковника МВД по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает 78.ru.

Полицейского взяли с поличным возле станции метро «Новочеркасская» вечером 25 октября. Коммерсант под контролем правоохранительных органов передал ему 1 миллион рублей. За денежное вознаграждение подполковник обещал ему свое покровительство при сделке с недвижимостью.

Подполковника задержали в его 43-й день рождения, отмечает «Фонтанка». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Любовь Ширижик
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