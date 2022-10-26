В Приморье обнаружили самую большую в мире устрицу

На морской ферме «Торус ДВ» во Владивостоке обнаружили устрицу длиной 38 сантиметров

Владельцы одной из морских ферм Владивостока обнаружили на дне бухты Новик устрицу, которая претендует на звание самого большого моллюска в мире. Об этом сообщает «Вести.Приморье».

По словам маркетолога фермы «Торус ДВ» Андрея Попова, длина дальневосточной устрицы составила 38 сантиметров — последний зарегистрированный рекорд принадлежит моллюску из Дании — 35,5 сантиметра.

«Мы решили опустить ее на морское дно, чтобы росла дальше. Будем ее доставать раз в год и замерять. Хотелось бы, чтобы доросла до полуметра. Вообще, самый старый моллюск, который был выловлен, был возраста около 400 лет. Нам есть куда стремиться», — считает специалист.

В интервью «Комсомольской правде» Попов рассказал, что заявка в Книгу рекордов Гиннесса уже подана, однако из-за ситуации в мире Россия сейчас не может зарегистрировать свои достижения. Кроме того, он раскрыл, что моллюска поймали еще в июле в заливах Петра Великого, но обнаружили только сейчас, так как все морепродукты проходят тщательную обработку в карантинной зоне.

Ранее в октябре Русское географическое общество (РГО) собралось аккредитовать новый туристический маршрут по популярным местам Приморья. У желающих опробовать новый маршрут есть возможность посетить такие известные места, как Владивостокская крепость, Миллионка, морская ферма, древнее городище, Кравцовские водопады и другие достопримечательности.