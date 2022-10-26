Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 26 октября 2022Россия

Россияне назвали нежелательные профессии для своих детей

Россияне назвали профессии дворника, медбрата и разнорабочего нежеланными для своих детей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российские родители не захотели, чтобы их дети выбирали профессии дворника и медбрата. Об этом говорит опрос образовательной компании MAXIMUM Education, результаты есть в распоряжении «Ленте.ру».

Профессия дворника оказалась самой нежеланной — против нее выступили 13 процентов родителей. Должность разнорабочего сочли нежелательной 11 процентов респондентов, против профессии санитара, медбрата или медсестры высказались 9,5 процента опрошенных.

Самой непривлекательной творческой специальностью для своих детей родители посчитали карьеру художника и актера. В целом против творческих профессий высказались 12 процентов участников опроса.

Материалы по теме:
IT-пути. Как готовят кадры в сфере цифровых технологий для автомобильной промышленности
IT-пути.Как готовят кадры в сфере цифровых технологий для автомобильной промышленности
7 июля 2022
Горячая профессия. Как обстоят дела с профессией ИТ-специалиста в России
Горячая профессия.Как обстоят дела с профессией ИТ-специалиста в России
5 мая 2022

В список нежелательных также попали работа официанта, водителя, курьера, администратора и парикмахера — 9 процентов респондентов не хотели бы видеть своих детей на этих должностях.

Каждый пятый опрошенный родитель не пожелал бы ребенку работы, которую он не будет любить.

По словам каждого третьего участника исследования, его ребенок уже определился с выбором карьеры — при этом каждый пятый из них сделал это с помощью консультаций специалиста по профориентации. Будущую специальность и направление обучения дети 81 процента опрошенных выбирали совместно с родителями, лишь 19 процентов школьников сделали выбор самостоятельно.

Самыми желательными профессиями для детей родители назвали специальности из IT-сферы — такой выбор озвучили 29 процентов родителей. Еще 10 процентов участников хотели бы, чтобы их ребенок занимался предпринимательством, а 8,5 процента опрошенных считают привлекательной работу на государственной службе.

В исследовании приняли участие более чем 1,2 тысячи родителей школьников 9-11 классов со всех регионов России.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии открыла бизнес за спиной у родителей и два года притворялась, что ездит в офис, чтоб оправдать их ожидания. Женщина смогла признаться, что бросила работу, только после того, как ее дело пошло в гору.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В США сочли позицию Запада по Крыму причиной спецоперации
В Китае предрекли Евросоюзу мрачные перспективы после октября
В ЕК нашли способ ускорить совместную закупку газа Евросоюзом
Российские танкисты рассказали о штурме украинских позиций в ДНР
Министр обороны Украины оценил шансы Киева получить западные танки и истребители
Папа Римский предложил Ватикан для встречи Зеленского и Путина
Секс-эксперт раскрыла секреты бурной личной жизни людей старше 50 лет
Россияне назвали нежелательные профессии для своих детей
Раскрыто отношение россиян к прохожим в аналогичной одежде
«Путешественник во времени» предсказал скорое уничтожение европейской столицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.