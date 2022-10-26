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22:28, 26 октября 2022Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по Шахтерску

В Шахтерске произошло возгорание ГСМ из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости

Возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) произошло в Шахтерске из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в штабе обороны ДНР, передает РИА Новости.

«В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Шахтерске произошло возгорание ГСМ», — говорится в сообщении.

Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

Ранее российские войска уничтожили нефтехранилище ВСУ в районе города Днепропетровска. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, хранилище снабжало дизельным топливом группировку украинских войск в Донбассе. Кроме того, российская авиация нанесла удар по двум пунктам управления ВСУ в Артемовске Донецкой народной республики и в Константиновке Запорожской области.

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Марина Совина
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