Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 26 октября 2022Силовые структуры

Выпускник российской школы ворвался в учебное заведение с ножом

В Волжском задержали юношу, угрожавшего ножом директору школы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгоградской области полицейские задержали юношу, угрожавшего ножом директору школы №6 в городе Волжский. Об этом в среду, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным агентства, днем 25 октября выпускник выломал входную дверь и ворвался в учебное заведение, но его остановил сторож. Сотрудники вызвали директора и нажали тревожную кнопку, однако, когда руководитель подошел, россиянин достал орудие и стал угрожать директору расправой. Затем фигурант хотел сбежать, но на улице его остановили правоохранители.

Отмечается, что в здании школы проходили уроки, но учителя получили сообщение об инциденте и не выпускали учеников из кабинетов для безопасности.

Мотивы юноши пока неизвестны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о тренировочном пуске ракет под руководством Путина
В Совфеде допустили вероятность переговоров России и США по Украине
Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к восьми годам за взяточничество
Собчак не дала комментариев об обысках в ее доме
Шойгу рассказал о тренировке по нанесению массированного ядерного удара
Вирусолог рассказал об особенностях варианта коронавируса «Цербер»
Американский волейболист выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ
Семиметровый питон проглотил женщину
Рената Литвинова решила подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову
Шойгу доложил Путину о тренировке стратегических сил сдерживания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.