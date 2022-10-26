Выпускник российской школы ворвался в учебное заведение с ножом

В Волжском задержали юношу, угрожавшего ножом директору школы

В Волгоградской области полицейские задержали юношу, угрожавшего ножом директору школы №6 в городе Волжский. Об этом в среду, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным агентства, днем 25 октября выпускник выломал входную дверь и ворвался в учебное заведение, но его остановил сторож. Сотрудники вызвали директора и нажали тревожную кнопку, однако, когда руководитель подошел, россиянин достал орудие и стал угрожать директору расправой. Затем фигурант хотел сбежать, но на улице его остановили правоохранители.

Отмечается, что в здании школы проходили уроки, но учителя получили сообщение об инциденте и не выпускали учеников из кабинетов для безопасности.

Мотивы юноши пока неизвестны.