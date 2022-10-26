Россиянина осудили на 18 лет за убийство мешавшей спать четырехлетней девочки

В Омской области осудили на 18 лет мужчину, задушившего 4-летнюю девочку из-за мультиков

В Омской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя за убийство четырехлетней дочери сожительницы. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 1 февраля маленькая девочка смотрела мультфильмы и мешала спать пьяному фигуранту. Тогда мужчина разозлился и начал бить ребенка по лицу, а затем задушил ее. От громких звуков проснулась мать жертвы и рассказала обо всем своей родственнице. Когда приехала скорая помочь, дошкольница уже была мертва.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Двух других детей сожительницы фигуранта изъяли из семьи, так как женщина часто выпивала. Отмечается, что расследование дела контролировал глава СКР Александр Бастрыкин.