После объявления воздушной тревоги по всей Украине в Сумской области произошли взрывы

В Сумской области Украины произошли взрывы, передает Telegram-канал «Политика страны». Официального подтверждения ударов пока нет.

«Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Сумской области. Официальных сообщений по этому поводу не было», — говорится в сообщении.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взлетели российские истребители-перехватчики МиГ-31К, носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».