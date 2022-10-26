В Сумской области Украины произошли взрывы
После объявления воздушной тревоги по всей Украине в Сумской области произошли взрывыСюжетРакетные удары по Украине:
В Сумской области Украины произошли взрывы, передает Telegram-канал «Политика страны». Официального подтверждения ударов пока нет.
«Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Сумской области. Официальных сообщений по этому поводу не было», — говорится в сообщении.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взлетели российские истребители-перехватчики МиГ-31К, носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».