В ОНФ подвели промежуточные итоги проекта «Все для Победы»

Проект ОНФ «Все для Победы» по поддержке участников СВО и жителей Донбасса стартовал летом

Проект ОНФ «Все для Победы» по поддержке участников СВО и мирного населения Донбасса стартовал в июне. С этого момента у любого желающего появилась возможность через сайт проекта pobeda.onf.ru оказать посильную помощь нашим на Донбассе.

На пресс-конференции в МИЦ «Известия», посвященной подведению предварительных результатов проекта, заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов рассказал, что ОНФ начал оказывать помощь мирным жителям с февраля. Было доставлено более 9000 тонн грузов, в том числе медикаментов, общественники все это время обеспечивали Мариуполь питьевой водой. А в июне после старта проекта «Все для Победы» началась работа с военкорами, которые объявляли адресные сборы для помощи конкретным подразделением по их запросам. По словам Сергея Горбунова, россияне и российские компании уже перечислили три миллиарда рублей, причем, перевод от простого гражданина составляет в среднем три тысячи рублей, и это далеко не богатые люди. Он сообщил, что ОНФ имеет отделение в 85 регионах России и любой желающий может принести туда необходимые вещи.

По словам заместителя руководителя Россотрудничества, члена центрального штаба «Народного фронта» Дмитрия Поликанова, «в новейшей истории России такого еще не было, чтобы столько людей откликнулись и такую сумму собрали».

Он подчеркнул, что этот сбор абсолютно прозрачный, и рассказал,. что благодаря ОНФ многие наши соотечественники за рубежом находят возможность оказать посильную помощь, несмотря на сложности с денежными переводами из-за границы.

Телеведущая Полина Цветкова стала на проекте куратором сбора для мирных жителей. По ее мнению, она счастлива конвертировать свою популярность в хорошие дела, участвовать «в консолидации доброй воли людей». Она отметила, что на платформе проекта уже уже 51 миллион пользователей, и каждую неделю добавляется еще три миллиона. По ее словам, в проекте с удовольствием участвуют многие российские звезды, у которых не возникает вопросов, зачем это нужно.

Глава регионального исполкома ОНФ Светлана Заикина рассказала, что когда проект только начинался и они думали над возможностью транспортировки грузов на Донбасс, на призыв сразу же откликнулись очень многие коммерческие и государственные структуры и простые люди. В качестве примера народного единства она вспомнила бабушку, которая оказывая помощь из своей пенсии, сказала следующее: «Они за нас стеной, а мы за них — горой».

По словам официального представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, оказываемая помощь - это спасенные жизни солдат. Он подчеркнул, что доя бойцов на фронте и для мирных жителей Донбасса очень важно ощущение братского плеча, того, что с тобою делятся незнакомые россияне из всех регионов страны.

За помощь, необходимую для облегчения работы наших ребят, для перелома ситуации на фронте от имени бойцов с передовой горячо поблагодарил и собкор ВГТРК Николай Долгачев, участвующий в том числе и в доставке грузов непосредственно на позиции. По его словам, благодаря Минобороны и общественной помощи, техническая оснащенность на фронте улучшается из месяца в месяц

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — общественное движение, созданное как коалиция общественно-политических организаций в мае 2011 года по предложению председателя Правительства России Владимира Путина «с целью продвижения России вперёд совместными усилиями».