Негигиеничный поступок пассажира самолета вызвал отвращение у пользователей сети

Пассажир самолета закрыл шторку иллюминатора голой ногой и нарвался на критику в сети

Пассажир самолета во время полета снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчика и поделился им в сети. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовал аккаунт @passengershaming в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, как неизвестный турист просунул голую ногу к впереди стоящему креслу и пальцами закрыл шторку иллюминатора. «Смотрите на звезды, но крепко стойте на земле. Теодор Рузвельт», — подписал автор пост, набравший более 192 тысяч просмотров.

Видео вызвало отвращение у подписчиков сообщества, свое негодование они выразили в комментариях под публикацией. «Я бы голыми руками оторвал ему ногу от тела», «Следовало бы наказать пассажира за подобное поведение», «Отвратительно», «Как же это неприятно и мерзко», «Такие действия сводят меня с ума», «Совершенно невоспитанный пассажир», — критиковали они.

Ранее в октябре бывшая стюардесса Джейн Хоукс назвала путешественникам наиболее грязные места на борту воздушного судна, которые редко чистят между рейсами. По ее заверениям, рассадниками микробов являются откидные столики для еды и карманы, расположенные на спинке впереди стоящего кресла.