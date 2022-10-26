Турист разбился насмерть во время катания на зиплайне на отдыхе и попал на видео

В Бразилии снимавший на видео свой проезд на зиплайне турист разбился насмерть

На популярном пляжном курорте Бразилии местный турист прокатился на зиплайне над песчаной дюной и разбился насмерть в результате несчастного случая. Видео гибели мужчины публикует портал Globo.

39-летний Серхио Мурило де Лима Сантана (Sergio Murilo de Lima Santana) из города Белен на севере Бразилии проводил отдых на морском курорте Каноа-Кебрада на восточном побережье страны. Мужчина решил попробовать прокатиться на популярном среди туристов зиплайне — во время проезда над песчаной дюной он держал на вытянутой руке камеру и снимал себя на видео.

На финишной станции зиплайна проезд бразильца также снимали на камеру. На кадры попал момент трагедии: когда мужчина почти приблизился к середине дистанции, одна из опор, державших трос в натяжении, согнулась, и турист рухнул на землю. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые констатировали смерть экстремала.

Отмечается, что власти начали расследование причин гибели туриста. Власти муниципалитета запретили все зиплайны в регионе до проведения необходимых проверок.